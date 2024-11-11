TCG Anadolu ile TCG Derya, ilk defa "denizde akaryakıt ve katı yük ikmali" yaptı

TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemisi ile TCG Derya denizde ikmal muharebe destek gemisi, ilk defa "denizde akaryakıt ve katı yük ikmali" yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Aksaz açıklarında gerçekleştirilen faaliyete yönelik fotoğraflara da yer verildi.