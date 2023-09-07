TCMB Başkanı Erkan: Parasal sıkılaşmaya gerektiği ölçüde devam edeceğiz

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, orta vadeli programa (OVP) ilişkin düzenlediği toplantıda şu açıklamaları yaptı:

*Fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın beklenenden kötü olması, petrol baskılarının belirginleşmesi enflasyonu tahmin üst bandının (%62) üstüne taşıma ihtimalini artırdı

*OVP için (enflasyonda) yukarı yönlü riskleri dikkate alan bir tahminle çıkmanın daha doğru olacağına karar verdik

*Parasal sıkılaşma enflasyonda belirgin iyileşme sağlanana kadar devam edecek

*Enflasyon hedef patikamıza 2024 içinde bir miktar gecikmeli oturma riski taşımasına rağmen 2024'te dezenflasyonu sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız

*Parasal sıkışatmaya gerekli zamanda ve gerektiği ölçüde devam edeceğiz

*Amacımız kur korumalı mevduat bakiyesinin şu an için yatay seyri; KKM'de sakin ama kararlı bir strateji ile ilerleyeceğiz

*Dezenflasyon birinci önceliğimiz bundan taviz yok

*Sistemin TL'ye dönme hızını kararlı ve kademeli şekilde yapacağız

*Son dönemde fiyat istikrarı ve finansal istikrar oluşuyor algısının sermaye hareketlerini devreye soktuğunu görüyoruz; bunun devam edeceğini öngörmekteyiz

*Yatırımcıların Türkiye'ye olan iştahı yüksek, tahvil yatırımcısının ilgi artışını bekliyoruz

*(Dünya Bankası kararı) doğru para ve maliye politikalarının eşgüdümü, kararlı ve istikrarlı bir Merkez Bankası ve güçlü bir OVP'ye verilen desteğin göstergesi

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