TCMB Başkanı Erkan: Parasal sıkılaşmaya gerektiği ölçüde devam edeceğiz
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan dikkat çeken enflasyon açıklaması geldi. Erkan, "Sıkılaştırıcı para politikasının 2024 yılında meyvelerini vermesiyle enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınacağını öngörüyoruz" diye konuştu.
Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, orta vadeli programa (OVP) ilişkin düzenlediği toplantıda şu açıklamaları yaptı:
*Fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın beklenenden kötü olması, petrol baskılarının belirginleşmesi enflasyonu tahmin üst bandının (%62) üstüne taşıma ihtimalini artırdı
*OVP için (enflasyonda) yukarı yönlü riskleri dikkate alan bir tahminle çıkmanın daha doğru olacağına karar verdik
*Parasal sıkılaşma enflasyonda belirgin iyileşme sağlanana kadar devam edecek
*Enflasyon hedef patikamıza 2024 içinde bir miktar gecikmeli oturma riski taşımasına rağmen 2024'te dezenflasyonu sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız
*Parasal sıkışatmaya gerekli zamanda ve gerektiği ölçüde devam edeceğiz
*Amacımız kur korumalı mevduat bakiyesinin şu an için yatay seyri; KKM'de sakin ama kararlı bir strateji ile ilerleyeceğiz
*Dezenflasyon birinci önceliğimiz bundan taviz yok
*Sistemin TL'ye dönme hızını kararlı ve kademeli şekilde yapacağız
*Son dönemde fiyat istikrarı ve finansal istikrar oluşuyor algısının sermaye hareketlerini devreye soktuğunu görüyoruz; bunun devam edeceğini öngörmekteyiz
*Yatırımcıların Türkiye'ye olan iştahı yüksek, tahvil yatırımcısının ilgi artışını bekliyoruz
*(Dünya Bankası kararı) doğru para ve maliye politikalarının eşgüdümü, kararlı ve istikrarlı bir Merkez Bankası ve güçlü bir OVP'ye verilen desteğin göstergesi
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