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TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi vefat etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi Serap Görcü yaşamını yitirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Merkez Bankası kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Serap Görcü'nün cenazesi bugün İstanbul Kartal Cevizli Zeytinlik Ulu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Ümraniye Kocatepe mezarlığına defnedilecek.

Kılıçdaroğlu'ndan başsağlığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, kardeşi Serap Görcü’yü kaybeden Kavcıoğlu'nu telefonla aradığı belirtildi. Görcü'ye Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, Kavcıoğlu ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.

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