TCMB FAİZ KARARI TARİHİ: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler düşecek mi?

TCMB’nin faiz kararına ilişkin süreç yakından izleniyor. Bu hafta toplantı yapılıp yapılmayacağı, yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer alıyor. Faiz politikasına dair atılacak adımın takvimi araştırılıyor. Güler ilerledikçe "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu sıklaşıyor.
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yeni yılın ilk toplantısını 22 Ocak 2026 Perşembe günü gerçekleştirecek ve saat 14.00'te karar duyurulacak.
Beklentiler ocak yayında yapılacak toplantıda 100 veya 200 baz puan indirim olacağı yönünde...