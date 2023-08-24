TCMB'nin brüt rezervleri arttı, net rezervler düştü

TCMB'nin net uluslararası rezervleri seçimler sonrasında kısmen toparlandıktan sonra geçen hafta 30 milyon dolar düşüşle art arda ikinci haftada da yatay seyretti.

TCMB'nin yayımladığı haftalık verilere göre brüt döviz rezervlerindeki artış 10. haftada da devam etti.

TCMB'nin altın rezervlerinin değeri 435 milyon dolar gerileyerek art arda dördüncü defa sınırlı düşüş kaydetti ve 40.78 milyar dolara indi. Brüt döviz rezervi ise 1.19 milyar dolar ile art arda 10. haftada da yükseliş kaydederek 76.29 milyar dolara çıktı. Toplam rezervler böylece 756 milyon dolar artışla 117.07 milyar dolara yükseldi.

30 milyon dolarlık düşüş

Net uluslararası rezervler ise bir önceki hafta 35 milyon dolar artış kaydettikten sonra 18 Ağustos'ta sona eren hafta 30 milyon dolar düşerek 15.72 milyar dolar oldu. TCMB net rezervleri, genel seçimleri takiben 2 Haziran'da -5.7 milyar dolara inerek 2002 yılında başlayan veri serisinin en düşük değerini almasından bu yana 20 milyar doların üzerinde toparlandı.

Bankacılar TCMB rezervlerini bankanın geçiş dönemi olarak da adlandırdığı kamu kontrollü döviz politikalarından serbest politikalara geçiş sürecinde olduğu için yakından takip ediyor. TCMB döviz kazandırıcı işlemlerden toplanan dövizleri ise en çok kur korumalı mevduat dönüşleri ve ihracatçıların ithalat kaynaklı ihtiyaçlarını karşılamak için kullanırken; döviz piyasasında seviye değil likiditeyi gözettiğini belirtiyor.