TDK Başkanlığı ve 51 ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine yeni atamalar Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete’de açıklandı. Türk Dil Kurumu Başkanlığı görevine Prof. Dr. Osman Mert atanırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde 51 ilin yeni Çevre ve Şehircilik İl Müdürleri de belirlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı. Kararlar doğrultusunda Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde önemli atamalar gerçekleştirildi.
TDK Başkanlığına Prof. Dr. Osman Mert atandı
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Türk Dil Kurumu Başkanlığı görevine Prof. Dr. Osman Mert getirildi. Akademik çalışmaları ve Türk dili üzerindeki uzmanlığıyla tanınan Prof. Dr. Osman Mert’in, TDK’nın çalışmalarını daha da ileriye taşıması bekleniyor.
51 ilde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine yeni atamalar
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde 51 ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine yeni atamalar yapıldı.