TDPV'de Abdullah Çalışkan yeniden başkan seçildi

TDPV Genel Merkezi'ndeki Olağan Genel Kurul'da yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Çalışkan, tüm üyelere teşekkür ederek yeni dönemin Vakıf için hayırlı olmasını diledi.

Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanlığına AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler, Mütevelli Heyeti Başkan Vekilliğine AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu seçildi.

TDPV Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Abdullah Çalışkan, Ayşe Türkmenoğlu, İhsan Şener, Ömer Selvi, Seyit Sertçelik, Şevket Köse, Ebubekir Gizligider, Cengiz Yavilioğlu, Zeynep Yıldız, Orhan Erdem, Canan Kalsın, Ali Şahin, Osman Mesten, Şamil Ayrım, Şuay Alpay.