TEB 10 ilde 26 sahra eczanesi kurdu

TEB tarafından afetzedelerin ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacının karşılanması amacıyla 10 ilde birden fazla noktada oluşturulan sahra eczaneleri ücretsiz hizmet veriyor. Tır, konteyner ve sahra çadır eczaneleri eczacıların bağışladığı ilaç ve malzemelerle 24 saat kesintisiz ve ücretsiz hizmet vermeyi sürdürüyor.

TEB İkinci Başkanı İhsan Orkun Yılmaz, depremin ardından 54 eczacı odasının bir araya geldiğini, ülkedeki eczacıların yaptığı bağışlarla sahra eczanelerini kurmaya başladıklarını anlatarak, ilaçların yanı sıra ihtiyaç duyan afetzedelere koltuk değneği ve tekerlekli sandalye de temin ettiklerini belirtti.

Yılmaz, deprem bölgesinde ilk günden bu yana ilaç sıkıntısı yaşanmaması için ellerinden geleni yaptıklarını anlatarak, 54 eczacı odasını depremden etkilenen illerde sorumlu olarak belirlediklerini aktardı.