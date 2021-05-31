TEB saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? TEB çalışma saatleri

Dünyada ve Türkiye'de hayatı olumsuz etkileyen COVID-19 pandemisi nedeniyle kurumlar çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Bankacılık sektöründe faaliyet gösteren kurumlar da bu değişikliği yaparak müşterilerini bilgilendirdi. Pandemi sürecinde bankalar evden çalışmaya yönelirken, normalleşme adımlarının atılması ile bankalar çalışma saatlerini yeniden düzenledi. Bu kapsamda TEB çalışma saatleri de değiştirildi. Peki TEB saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte detaylar...

TEB saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Banka müşterileri, işlemlerini erken saatlerde halledebilmek için çalışma saatlerinin başlaması ile banka önlerinde kuyruk oluşturuyor. Tam kapanma sürecinde pek çok banka gibi TEB de saat 10.00'da kapılarını açarken, kademeli normalleşme ile birlikte TEB sabah 09.00'da kapılarını açmaya başladı. TEB şubeleri 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet veriyor.

Bu çalışma saatleri hafta içi günleri kapsarken, TEB şubeleri cumartesi-pazar günlerinde müşterilerine hizmet vermiyor. Ayrıca resmi tatillerde, dini bayramlarda da TEB şubeleri kapalı oluyor.

Bu noktada bazı istisnalar ise mevcut. AVM ve havalimanı şubelerinde TEB şubeleri saat 10.00-18.00 arasında müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

TEB müşteri hizmetleri numarası

Her türlü parasal işlemlerle ilgilenen günümüzde oldukça çok bankalara gidilerek kredi, çek, senet, maaş kartı gibi işlemlerden dolayı vatandaşlar tarafından büyük ilgi görmektedir.

Merkez adresi: TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye 34768 / İSTANBUL

TEB Genel Müdürlük Telefon Numarası: 0216 635 35 35

Çağrı Merkezi: 0850 200 0 666 (Bankacılık işlemleriniz için)

Bankacılık işlemleriniz, ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için 0850 200 0 666 TEB Telefon Şubesi'ni arayabilirsiniz.