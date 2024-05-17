TED Ankara Koleji öğrencilerinden dünya çapında başarı

Kolejden yapılan açıklamaya göre, çevrim içi olarak düzenlenen ve 39 ülkeden 10 bin 371 öğrencinin katıldığı Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda, TED Ankara Koleji Özel Ortaokulu öğrencileri çok önemli başarılar elde etti.

5-R sınıfından Ediz Poyraz Uğuz, 5-İ sınıfından Aden Duran ve 5-F sınıfından Emre Macit, yarışmada tüm sorulara doğru cevap vererek '5-6. Sınıflar' kategorisinde dünya birinciliğini paylaştı. Açıklamada görüşlerine yer verilen öğrenciler, dünya birincisi oldukları için çok mutlu olduklarını, sınavın matematik alanında kendi sınırlarını keşfetmek ve İngilizcelerini test etmek açısından faydalı olduğunu belirtti.

Ortaokul matematik öğretmeni Selen Sevimli ise uluslararası düzeyde yapılan sınav sayesinde çocukların matematiksel düşünme güçlerini artırdıklarını ve yabancı dillerini geliştirdiklerini vurgulayarak, "Öğrencilerimiz sınavda 70 dakika içinde tüm soruları doğru olarak yanıtladı. Onlar için çok büyük bir başarı. Bizler de öğretmenleri olarak öğrencilerimizle gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İlkokul 2. sınıftan Türkiye birincisi çıktı

Kanada merkezli Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda '2. Sınıflar' kategorisinde mücadele eden Zeynep İnci Ceviz ise Türkiye birinciliğinin yanı sıra dünya 25'inciliği elde etti.

Türkiye birincisi olduğu için çok mutlu olduğunu kaydeden Ceviz, "Matematiği çok seviyorum. Derslerde matematik sorularını çok kolay çözüyorum. Evde hep matematik çalışıyorum. İlerde bilim insanı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Zeynep İnci Ceviz'in çok çalışkan bir öğrenci olduğunu belirten sınıf öğretmeni Yasemin İlbey ise "Öğrencimizin 2. sınıflar kategorisinde 1454 öğrenciyi geride bırakarak Türkiye birincisi olması, bizleri çok mutlu etti. Dünyada ilk 25 içinde yer alması da büyük bir başarı. Öğrencimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Kendisinin gelecekte matematik alanında daha birçok başarıya imza atacağına inanıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Uluslararası ölçekte çevrim içi düzenlenen Caribou Matematik Yarışması, Kanada'daki Brock Üniversitesi tarafından öğrencilere matematiği sevdirmek ve problem çözerken keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla yapılıyor. 1. sınıftan 12. sınıfa kadar 6 kategoride yapılan yarışma, her eğitim öğretim yılında İngilizce, Fransızca ve Farsça dillerinde 6 kez düzenleniyor.