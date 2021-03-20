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TEDAŞ Genel Müdürlüğüne Ömer Sami Yapıcı atandı

TEDAŞ Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ömer Sami Yapıcı atandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ömer Sami Yapıcı getirildi.

TEDAŞ, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, TEDAŞ Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ömer Sami Yapıcı atandı.

TEDAŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Mahmut Yağız, BOTAŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Muhammed Talha Pamukçu ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan I. Hukuk Müşavirliğine Murat Demir getirildi.