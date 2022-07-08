TEDAŞ'ta 208 bin kişinin verisi çalındı

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ, KVVK'ye ilettiği veri ihlali bildiriminde sızıntının nedenini veri sorumlusuna ait bir çalışanın kullanıcı adı ve parolasının ele geçirilmesi olduğunu belirtti.

Veri sorumlusuna ait çalışanın hesabının ele geçirilmesiyle elde edilen verilerin şirket e-postası ile başka bir e-posta adresine gönderilerek sızdırıldığı tespit edildi.

İhlalin anlaşılması ise Bakanlık Siber Güvenlik Operasyon Merkezi tarafından Dark Web’de satışa çıkarıldığının tespit edilmesiyle oldu.

İhlalden hem çalışanlar hem de vatandaşlar etkilendi. Toplamda 208 bin kişinin etkilendiği veri ihlalinde ad, soyad, e-posta ve cep telefonu numarası bilgileri yer aldı.