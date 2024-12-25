Teğmenleri Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan savunacak (Erinç Sağkan kimdir?)

Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından kılıçlı yemine ilişkin haklarında disiplin soruşturması açılan teğmenlerle ilgili karar 16 Ocak'ta belli olacak.

Teğmenlerin avukatlığını ise Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan yapacak.

Kara Harp Okulu'ndan birinci olarak mezun olan teğmen Ebru Eroğlu ve Alay Kıdemlisi Teğmen İzzet Talip Akarsu ile birlikte teğmenler Serhat Gündar, Deniz Demirtaş, Batuhan Gazi Kılıç hakkında disiplinsizlik gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Erinç Sağkan kimdir?

Avukat Erinç Sağkan, 24 Nisan 1978 yılında Ankara'da doğdu.

Bahçelievler Deneme Lisesi mezunu Sağkan, Ankara Üniversitesi'nde Hukuk okudu.

Mezuniyetinden bir yıl sonra Ankara Barosu'nda göreve başladı. Ceza Mahkemesi Kanunu Merkezi'nde zorunlu müdafilik yaptı. Ankara Barosu'nun ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Kurulu'na üye oldu.

Sırasıyla Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği (2010-2012), Ankara Barosu Genel Sekreterliği (2014-2016) ve Ankara Barosu Başkan Yardımcılığı (2016-2018) yaptı.

Ankara Barosu Başkan Yardımcılığı görevinin ardından 2018'de Ankara Baro Başkanı olarak seçildi.

2021 yılında Türkiye Barolar Birliği'nin Başkan adayı oldu. Genel kurulda 348 delegeden 182'sinin oyunu alarak TBB'nin 9. başkanı seçildi. 8 Aralık 2021 tarihinde mazbatasını alarak göreve başladı.