Teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için karar günü! MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos 2024’teki mezuniyet töreninde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan ve kılıç çatarak yemin eden teğmenler hakkındaki soruşturmanın bugün tamamlanacağını duyurdu. Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilen teğmenler ve ilgili komutanlar hakkında hazırlanan gerekçeli karar, mesai bitimine kadar onaya sunulacak.

"Karar onay sürecini müteakip kamuoyuyla paylaşılacak"

MSB kaynakları, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, “YDK kararlarının bugün mesai bitimine kadar tamamlanması ve onaya sunulması bekleniyor. Onay sürecini takiben en kısa sürede kamuoyuna açıklama yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihracı talep edilen teğmenler, 19 Ocak’ta Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na giderek sözlü savunmalarını vermişti. YDK’nın kararı bugün veya en geç yarın açıklaması bekleniyor. Eğer ihraç yönünde bir karar alınırsa, teğmenler idari yargıya başvurarak karara itiraz edebilecek.