Teğmenlerin kılıçlı yeminine sert tepki! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıç çekme olayına tepki göstererek, "Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?" diye sordu ve bu durumla ilgili incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Erdoğan "Bir avuç kendini bilmez ordumuzdan temizlenecek. Bu kişilerin ordumuzda yer alması mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasında İmam Hatip okullarının önemine vurgu yaparak, bu okulların Türkiye'nin direniş ve dirilişinin sembolü olduğunu ifade etti. Ayasofya’nın zincirlerinden kurtarılmasından, İmam Hatip okullarının önündeki engellerin kaldırılmasına kadar birçok konudaki başarılarını dile getirdi. "Bir avuçken okyanus olduk" sözleriyle İmam Hatip neslinin güçlü ve etkili bir konuma geldiğini belirtti.

"İman ve Kur'an yoksa vatan yoktur"

Konuşmasında inanç ve vatan savunmasının önemine de dikkat çeken Erdoğan, ezanın ve Kur’an’ın olmadığı bir yerde milletin de vatanın da olmayacağını vurguladı. İmam Hatip mücadelesini bir vatan ve iman savunması olarak tanımladı. Ayrıca, gençliğin ahlakı ve aile kurumuna yönelik saldırılara karşı uyarılarda bulundu.

"İsrail saldırıları Gazze’de durmayacak"

Erdoğan, Filistin’deki duruma da değinerek, İsrail’in Gazze’den sonra Ramallah'ı da hedef alacağını ve genişlemeye devam edeceğini söyledi. İsrail’in bu saldırılarının sadece Gazze ile sınırlı kalmayacağını ve daha büyük hedefleri olduğunu belirten Erdoğan, İslam ülkelerine birlik çağrısında bulundu.

TSK’nın gücü ve başarıları

Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eski günlerine döndüğünü ve başarılarıyla daha da güçlendiğini ifade etti. Başörtüsü ve İmam Hatiplerle uğraşan bir ordunun nasıl kabiliyet kaybettiğine şahit olduklarını vurgulayan Erdoğan, ordunun aslına rücu ettiğini ve milletin gözbebeği olduğunu söyledi.

"Ordumuz siyasi hesaplara alet edilemez"

Erdoğan, TSK üzerinden siyasi hesap görülmesine izin vermeyeceklerini belirtti ve teğmenlerin kılıç çekme olayının arkasındaki oyunun nasıl ortaya çıktığını araştırdıklarını söyledi. "Gerekli adımları atacağız" diyen Erdoğan, ordunun yıpratılmasına müsaade etmeyeceklerini vurguladı.