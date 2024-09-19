Teğmenlerin kılıçlı yeminine soruşturma sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakanlık kaynakları, 30 Ağustos'ta Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu'nda yapılan yemin töreninden sonra sosyal medyaya yansıyan görüntülere ilişkin sorular üzerine, şunları söyledi:

"Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili başlatılan süreç devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili hukuk çerçevesinde yerine getirmektedir."