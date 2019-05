TEGV ve Cambridge University Press, çocuklar için işbirliği yaptı

13 Mayıs 2019

SELENAY YAĞCI

İSTANBUL -Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) İlköğrenim çağındaki çocukların yabancı dil gelişimine daha fazla destek olabilmek amacıyla Cambridge University Press (CUP) protokolü imzaladı. TEGV-CUP işbirliği protokolünün ayrıntıları geçen gün İstanbul’un Unkapanı Bölgesinde bulunan Zeyrek Öğrenim Birimi’nin altındaki 1080 yılından kalma tarihi Ayazma’nın merdivenlerinde gerçekleşen bir toplantıda duyuruldu.

Bu iş birliğiyle Türkiye’nin 72 noktasında, hemen her bölgesinde her yıl 150 bin’den fazla 6-14 yaş aralığındaki çocuğa eğitim desteği veren TEGV’de, çocuklar her dönem düzenli olarak İngilizce etkinliğine katıldıklarında okuma ve dinleme ve konuşma becerilerine sahip olacaklar. Cambridge University Press’in sponsoru olduğu program bu yıl ‘yaz etkinlik’ döneminde 5 ilde TEGV etkinlik noktasında 20 gönüllü eğitmen ve 160 çocukla pilot uygulama ile başlayacak. Bu yıl eylülden itibaren her yıl en az 800 gönüllü ve 5 bin çocuk ile uygulamalar devam edecek.

Çocuklar, dijital içeriklere evden de ulaşacak

İş birliği kapsamında, TEGV çocukları Cambridge University Press’in sponsorluğu ile dijital platformlarını kullanarak 10 hafta süren etkinlikler ile her eğitim-öğretim döneminde 1530 saatlik İngilizce desteği alacak. Programda CUP’un en popüler dijital ders kitapları kullanılacak; seviyelendirilmiş dijital içerikler oyun ve etkinliklerle desteklenerek çocukların kaliteli ve zengin bir içerikle eğlenerek ve her anında aktif olarak İngilizceyi kullanarak dil öğrenmeleri sağlanacak. Ayrıca, çocuklar dijital içeriklere evlerinden de ulaşabilecek ve çalışmalarını sürdürebilecekler. CUP, paydaşı olduğu myON dijital İngilizce okuma platformu kullanımı için TEGV’e her yıl erişim kodu verilmesini sağlayacak. myON okuma platformu çocuklarımızın bağımsızca ve bireysel olarak binlerce seviyelendirilmiş dijital İngilizce kitaba erişmelerini, gelişimlerini kendi hızlarında sürdürebilmeleri için onlara yardımcı olacak.

Etkinlikleri verecek olan TEGV gönüllüleri ise, CUP desteği ile eğitmen eğitimi alacak. Hatta TEGV’in Temel Gönüllü Eğitimi ve İngilizce Program Gönüllü Eğitimini de tamamladıktan sonra çocuklarla buluşacak. İngilizce Öğretmenliği okuyan, İngilizce Öğretmeni olan veya üniversitede İngilizce hazırlık okumuş gönüllüler, çevrimiçi ve sertifikalı öğretmen eğitimi modüllerini tamamlayabilecek ve Cambridge University Press Öğretmen Eğitimi programlarından faydalanabilecek; İngilizce etkinliği veren ya da vermeyen bütün aktif gönüllüler de çevrimiçi İngilizce kurslarından faydalanabilecekler.

Tosyalı: Eğitimde fırsat eşitliğine inancımızla gerçekleştiriyoruz

TEGV’in misyonunun devlet tarafından verilen temel eğitime destek vermek olduğunu hatırlatan TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, MEB 2023 Vizyon Belgesi, yabancı dil eğitimi konusuna önemli bir yer verdiğinin altını çizdi. Belgede öğretim yöntemi olarak farklılaştırılmış eğitim; kaynak ve materyal olarak çevrimiçi öğrenme ortamı ve mobil uygulamaların benimsenmesi gerektiğine işaret edildiğini kaydeden Tosyalı, “CUP ile yapılan işbirliğimizin Vizyon Belgesinde öngörüldüğü şekilde çocuklarımızın İngilizce lisan eğitimlerini destekleyeceğine inanıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğine olan inancımızla ülkemizin dört bir yanındaki çocuklarımız ve gönüllülerimiz bu teknolojik olanaktan ücretsiz yararlanarak kendilerini geliştirebilecekler” diye konuştu.

Özinci: MEB’in 2023 vizyonuna katkı sunacak

TEGV Yönetim Kurlu Başkanı Oktay Özinci ise işbirliği için şunları söyledi: “Dünyanın en saygın eğitim kurumlarından Cambridge University Press’in özgün sistemiyle gerçekleştireceğimiz bu programda, dil eğitiminde en yeni öğrenme yöntemlerini uygulayacağız. Milli Eğitim Bakanlığımızın (MEB) 2023 vizyonunda, yabancı dil eğitimi de çok önemli bir yer alıyor. Bu vizyonda belirtildiği gibi, yeni nesil yabancı dil eğitimi, artık online sistemler, mobil uygulamalar, dramalar ve oyunlarla gerçekleştiriliyor. Biz de yeni etkinliğimizde bu sistemleri uygulayacağız. Çocuklarımız interaktif bir eğitim programıyla İngilizce’yi anlayarak ve eğlenerek öğrenebilecekler.”

Karaarslan: Eğitimin gücüne inanan iki kurumuz

Cambridge University Press Türkiye Genel Müdürü Yıldıray Karaarslan, konuşmasında önce dünyanın en eski yayınevi olarak Cambridge Üniversitesi çatısı altında sundukları imkânlarla, izledikleri yol ve akademik çalışmalarla uzun yıllardır faaliyet gösterdiklerinin altını çizdi. “Cambridge olarak dünya çapında bu denli güçlü bir markanın Türkiye’de TEGV ile işbirliği ile anılmasından büyük mutluluk duyuyoruz” diyen Karaarslan, TEGV ile ortak değerlerinin bir araya gelmesinin ve bu ortak değerler doğrultusunda TEGV çocuklarının İngilizce eğitim ve öğretim sürecinde destek olabilmek bizim için büyük bir gurur kaynağı olduğunu da belirtti. Karaarslan, eğitimin önemine ve gücüne inanan iki kurum olarak TEGV çocukların geleceği için olumlu adımlar atacaklarına inandığını ifade etti.

İngiltere’nin eğitim programları 16 ülkede kullanılıyor



İmza töreninde konuşan İngiltere Başkonsolosluğu Ticaret Başmüşavir Yardımcısı Jane Grady, Birleşik Krallık Hükümeti olarak Türkiye’de İngilizce eğitimi ve öğretimi geliştirmek için tasarlanan bu tür girişimleri desteklemeye hazır olduklarını vurguladı. Dünyanın en iyi eğitim sağlayıcılarına ev sahipliği yapan İngiltere'nin eğitim programları 160 ülkede kullanıldığını hatırlatarak, “İnanıyorum ki Türkiye'nin bu sosyal sorumluluk projesinden büyük ölçüde faydalanacağına ve programdaki TEGV ve Cambridge University Press'i tekrar gönülden tebrik ediyorum” dedi.