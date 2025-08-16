Tehlike çanları Van Gölü için çalıyor

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'ne ilişkin Sentinel-3 uydusundan elde edilen görüntüler üzerinde yapılan analizler, göl çevresindeki yerleşim alanlarının yoğun kirlilik yükü taşıdığını ortaya koydu.

Uydu verilerinde, gölün kent merkezlerine yakın kesimlerinde klorofil-a yoğunluğunun, gölün daha az insan etkisine maruz kalan açık bölgelerine göre onlarca kat daha fazla olduğu görüldü.

Uzmanlar, biyolojik döngünün yavaş olduğu Van Gölü'nde kirlilik etkilerinin uzun süre kalıcı olduğunu vurguluyor.

Uzmanlar arıtılmadan doğrudan göle bırakılan atık suların aşırı yosunlaşma, kötü kokular ve ekosistemde ciddi bozulmalara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar, "30 yıldır Van Gölü çevresinde fotoğraf çekiyorum. Son günlerde anlatılmayacak kadar kötü bir kirlilik var. Bu konuda Van Gölü'nde çalışmaların yapılması gerekir. Van Gölü çevresinde gezinirken bazı yerlerde kirlilik seviyesi o kar yüksek ki çök kötü kokular yayıyor" dedi.