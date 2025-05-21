Tehlike devam ediyor mu? Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, dün İstanbul'da meydana gelen depremi değerlendirdi

İstanbul’da dün meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açtı. Kentte yaşayanlar bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün saat 23.36'da İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünün 4 olduğunu duyurdu.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

Meydana gelen depremin ardından gözler bir kez daha uzmanların yorumlarına çevrildi.

Üşümezsoy: ' 23 Nisan depreminin ardından artçı sarsıntı'

Kanal D'de yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programında dün meydana gelen depremi yorumlayan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremin artçı sarsıntı olduğunu ifade etti:

"23 Nisan'da kırılan fay 30 kilometre. Silivri'den Büyükçekmece'ye gelmeden hemen Kurburgaz açıklarından bitti. 6.2'lik depremde kırılan fayın alanı 300 kilometrekare Dün akşam olan 4 şiddetinde depreme bakarsak; fay kırıldığı zaman fayın uçlarında son enerjiler kalır.

İşte dün 4'lük deprem ve ondan evvelki olan 5'lik depremler, bu kırılmanın uç noktalarındaki artçı sarsıntılar. 4'lük depremde çapı 1 kilometre olan bir çember yırtıldı."

"Bu gayet olağan, çok düzgün devam eden bir olay"

Prof. Dr. Üşümezsoy, çember yırtılmasıyla ilgili de şu bilgileri verdi:

"Bu niye yırtıldı? İlk atımda bütün fay aynı şekilde hareket etmediği için az yırtılanlar daha sonradan geliyor. 5'lik depremde çapı 3 kilometrekare olan 10 kilometrelik bir alan yırtılıyor. Bu artçılar fay düzlemindeki yeterli atım yapmamış yerler kırılıyor. Bu gayet olağan, çok düzgün devam eden bir olay."

"Öyle bir fay olmadığının açık bir belirtisi bu"

Prof. Dr. Üşümezsoy, 23 Nisan'da meydana gelen 6,2'lik depreminin bölgenin stresini bitirdiğini ve son yaşanan depreminde artçıları olduğunu şöyle ifade etti:

"Silivri ve Büyükçekmece arasında dediğimiz yerde Kumburgaz'da bir boşluk var. Sonra Büyükçekmece'den başlayıp Küçükçekmece'ye giden bölgede orası bir sırt. Bütün karşı tez o sırt içinde 20 kilometrelik bir fay daha var. Bu deprem yapar mı?

Şimdi bu deprem gösteriyor ki, o ikinci fay dediğimiz yerde, benim başından beri söylediğim gibi fay yok. Depremde yan bölgelere doğru stres gider, zayıf bölge varsa orada artçı olurdu. Orada hiçbir artçı olmadı.

Bu da demek ki 6.2'lik deprem bölgenin stresini bitirmişti. Onun artçıları bu gelenler. Ama daha önceki tez deniyordu ki, 'Silivri ve Yeşilköy arasında 50 kilometre bir bölge var. Bu bölge stres taşıyor, derinlik 20 kilometre, o zaman 7'lik deprem yapar.' Burada en fazla derinlik 10 kilometre olduğu için 6.5 yapar.

Ama ikinci tezimde diyordum ki; bu ikinci bölümde fay yok. Kıyıdan Büyükçekmece'den Avcılar, Ambarlı, Yakuplu gibi bölgelerin önünde bir deprem olurdu ama olmadı. Burada fay kırılacak diyenler, hemen şaşırdılar. Öyle bir fay olmadığının açık bir belirtisi bu"

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremin hiçbir tehlike arz etmediğinin de altını çizdi.

Üşümezsoy ayrıca, "Naci Görür'ün 1999'dan bu yana söylediği hiçbir senaryo çıkmadı, 7-7.5 dediler, olmadı" ifadelerini de kullandı.

Prof. Dr. Naci Görür ne demişti?

Dün İstanbul'da meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremle ilgili de Prof. Dr. Naci Görür, şu açıklamada bulunmuştu:

"Silivri- Büyükçekmece arasında 4,2 deprem oldu. Bu deprem kırılması muhtemel Kumburgaz Fayı üzerinde . 23 Nisandan beri bu fayda küçük stres alanı değişimleri devam ediyor. Geçmiş olsun."