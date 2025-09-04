Tehlikede olduğunu belirtmişti: Türk bilim insanı Dr. Furkan Dölek "federal tesiste" tutuluyor

Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladıktan sonra Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından tam bursla yurt dışına gönderilen ve doktorasını İsviçre'de tamamladıktan sonra 2023'te ABD'nin Virginia Tech Üniversitesi'ne davet edilen Dr. Furkan Dölek'ten 8 gündür haber alınamıyordu.

CERN ve ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Fermilab gibi dünyanın önde gelen araştırma merkezlerinde görev yapan Dr. Furkan Dölek iddialara göre veri uzmanı olarak görev yaptığı laboratuvarda bazı usulsüzlükler ve güvenlik açıklarını tespit ederek durumu ABD Enerji Bakanlığı'na bildirmiş, bu yüzden de mobbinge maruz kalmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı.

ICE tarafından gözaltına alındığı ortaya çıktı

Dölek'in oğullarına ualaşamadıklarını ve hayatından endişe ettiklerini belirterek yetkililerden yardım isterken, 8 gün sora Adanalı bilim adamından ilk haber geldi. Dr. Furkan Dölek'in ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE) tarafından gözaltına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ayrıca Türk Amerika Ulusal Yönlendirme Komitesi Başkanı Avukat Seyit Şahin ile bilikte iki Türk avukatın daha davayı üstlendiği bildirildi.

"Can güvenliği sağlanarak Türkiye'ye iadesini bekliyoruz"

Oğllarının akıbetini tam 8 gün sonra öğrenebilen anne Zuhal Dölek, büyük seviç yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Müjdeli haber geldi şükür. New York Muavin Başkonsolosu Tugay Şen beyefendi iletişime geçmemizi sağladı. Kızım konuştu. Kız kardeşi tüm Türkiye'nin arkasında olduğunu söylemiş. O da çok güçlü ve iyi olduğunu ifade etmiş. Şuan oradaki J1 akademisyenlere verilen vizeler iptal edildi. Çok yerlere yazı yazdı. Oradaki güvenlik açıklarını, teknik eksikleri bildiriyor ve mobbing ile karşılaşıyor. Üstü kapalı tehdit aldığını söyledi. Artık can güvenliği sağlanarak Türkiye'ye iadesini bekliyoruz" dedi.

"Devletimize güveniyoruz"

Baba Hasan Dölek ise "Devletimize güveniyoruz. O gün üzüntüden ağlıyorduk, bugün sevinçten gözyaşı döküyoruz. Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile oğlumuzun ülkemize iadesini talep ediyoruz. Devletimizin bu gücü olduğunu biliyor ve güveniyoruz" diye konuştu.

"Tehlikede olduğunu belirtmişti"

Dr. Furkan Dölek ile ilk irtibatı sağlayan kız kardeşi Esra Dölek Coşkun yetkililere teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Morali çok yerindeydi, iyiydi. Tüm ülkenin yanında olduğunu söyledim. Bizimle sürekli iletişimde kalarak oradaki tüm gelişmeleri aktarmaya devam ediyorlar. Federal gözaltı tesisinde tutuluyor. İnşallah kardeşimin Türkiye'ye, Türk vatandaşına yakışır bir şekilde dönmesini sağlamak için çalışmalar devam eder. Kardeşim kendi paylaşımında daha önce tehlikede olduğunu ve can güvenliği olmadığını belirtmişti" ifadelerini kullandı.