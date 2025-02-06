Tehlikeli madde taşımacılığında yeni dönem! Yönetmelik değişti...

Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'le, transit taşıma ve yabancı plakalı taşıt/araç tanımları da yönetmeliğe eklenmiş oldu.

Tehlikeli madde faaliyet belgesi (TMFB) olan ancak tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alma zorunluluğu bulunmayan işletmeler, tehlikeli maddelerin taşımacılığıyla ilgili süreçlerde görevlendirilecek personelin sorumluluk ve görevlerine uygun eğitimleri işe başlamadan önce ve belirli periyotlarda almasını sağlayacak ve söz konusu eğitimin kayıtlarını tutacak.

Kontrol/takip formlarını kullanmayanlara para cezası

Tehlikeli madde faaliyetinde bulunanlara yönelik yapılacak işletme denetimlerinde, söz konusu dokümanlar içerisindeki kontrol/takip formlarını kullanmadığı tespit edilen işletmelere 5 bin 83 lira idari para cezası uygulanacak.

Ayda en az bir işletme ziyareti

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu (TMGDK) ve işletme yetkilisi tarafından, e-Devlet sistemi aracılığıyla, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek için işletmenin ilgili TMFB'sine ataması yapılan tehlikeli madde güvenlik danışmanı, Bakanlığa önceden e-Devlet sistemi üzerinden bildirilecek bir ziyaret planı dahilinde işletmeye ayda en az bir defa çalışma ziyaretinde bulunacak. Bu ziyaret, bir sonraki ayın 15. gününe kadar e-Devlet sistemi üzerinden onaylanarak Bakanlığa bildirilecek.

ADR

Türkiye ile diğer ülkeler arasında ikili veya çoklu olarak yapılmış anlaşma ve sözleşme hükümleri saklı olmak kaydıyla, Türkiye'ye yönelik veya Türkiye üzerinden yabancı plakalı taşıtlarla yapılan tehlikeli madde taşımalarında, Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması(ADR) ve yönetmelikte öngörülen kurallara uyulacak.

Taşımacı ve sürücü yükümlülüklerine dikkat!

Transit taşımalarla ilgili yapılacak yol kenarı denetimleri, yönetmelik kapsamında belirlenen sadece taşımacı ve sürücü yükümlülükleri açısından yapılacak.

TMFB'si olan ancak tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alma zorunluluğu bulunmayan işletmeler için doküman oluşturma zorunluluğu 31 Aralık'a kadar uygulanmayacak.