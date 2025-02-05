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Tehlikeli oyuncaklar listesine yeni ürünler eklendi!

Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında güvensiz ürünler listesine boncuk atan silah, kız çocuk elbisesi gibi ürünler eklendi. Çocukların sağlığını olumsuz etkileyen bu ürünler için piyasadan toplatılma kararı alındı.

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Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını olumsuz etkileyecek güvensiz ürünler listesini güncellemeye devam ediyor. 

Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında listeye üç yeni ürün daha eklendi.

Söz konusu ürünler için piyasadan toplatılma kararı alındı. 

Hangi ürünler listeye eklendi?

Oyuncak/Boncuk Atan Silah 

Oyuncağın güvenlik standartlarına uymadığı belirlendi. Merminin kinetik enerjisi standart değerlerin üzerinde olduğu için yaralanma riski taşıdığı belirtildi.

Ürünün piyasaya arzı yasaklandı ve toplatma kararı alındı. 

Le Mabellle Marka Pul Payetli Kız Çocuk Elbisesi

Elbisenin boyun bölgesinde serbest uçlu fonksiyonel kordon bulunduğu için yaralanma riski taşıdığı belirtildi.

Ürünün piyasaya arzı yasaklandı ve toplatma kararı alındı. 

Ok atan tabanca

Oyuncakta, Ts En 71-1 Standardın 4.17 maddesi gereklerini karşıladığından yaralanma riskinin bulunduğu kaydedildi.

Ürünün piyasaya arzı yasaklandı ve toplatma kararı alındı. 