Tehlikeli ürünler listesine okul üniforması da eklendi!

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bildirim Sistemi'nde çocukların sağlığını olumsuz etkileyecek kullanımı tehlikeli ürünler listesine yeni ürünler ekledi.

Konuyla ilgili dün yapılan açıklamada, listeye mavi okul üniforması dahil edildi.

Elegance By Özakkaymak/Mavi Okul Üniforması

Kimyasal riski taşıdığı belirtilen okul üniformasıyla ilgili Bakanlık, "Ekoteks Laboratuvar ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. nin test raporuna göre kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanması hakkında yönetmelik kapsamında yapılan analizde ekoloji testleri kurşun (Pb) kısmından kalır sonuç almıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık ayrıca, üniformayla ilgili piyasadan toplatılma kararı alındığını da kaydetti.

Uçarlar Oyuncak/Suda Büyüyen Oyuncak

4 Mart tarihinde yapılan açıklamada da, suda büyüyen oyuncağın sağlık riski taşıdığı için piyasadan toplatılma kararı alındığı kaydedildi.

Bayraklı Gaming/Bayraklı Gaming Boncuk Atan Tabanca

Söz konusu tabancasının boğulma, yaralanma riski taşıdığı için piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Delta/Delta Boncuk Atan Tabanca

Oyuncağın yaralanma riski taşıdığı için piyasadan toplatılacağı açıklandıç