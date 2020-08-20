TEİAŞ işçi alımı: İŞKUR iş ilanları başvurusu nasıl yapılır?

20 Ağustos 2020

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) işçi alımı yapacağını duyurdu. Şirketin taşra teşkilatlarında görevlendirilecek sürekli işçi kadroları için 150 teknisyen istihdam edileceği açıklandı. Bu gelişmenin ardından iş arayışında olan vatandaşlar TEİAŞ işçi alımı konusunu araştırmaya başladı.

İŞKUR iş ilanları başvurusu nasıl yapılır?

TEİAŞ iş ilanları ya da farklı iş ilanları için İŞKUR'dan yapılacak başvurular için iki seçenek izlenebilir. İlk olarak adaylar belirtilen tarihler arasında İŞKUR il müdürlüklerinin merkezlerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir. Diğer seçenek ise İŞKUR iş ilanları için kurumun internet sitesini kullanmak. İŞKUR internet sitesine TCKN ve şifre kullanarak giriş yapabilir, size uygun ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

Başvuru tarihleri

TEİAŞ işçi alımı başvuruları 24 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak ve 28 Ağustos 2020 tarihine kadar devam edecek.

Yapılacak alım kapsamında 19 Elektronik Teknisyeni (lise ve dengi okulların Elektronik, Haberleşme Sistemler, Otomasyon Sistemleri mezunu) ve 131 Elektrik Teknisyeni (lise ve denki okulların Elektrik, Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü, Yüksek Gerilim Sistemleri, Endüstriyel Bakım Onarım bölümü mezunu) alınacaktır.

Sözlü sınava katılacak adaylar nasıl belirlenecek?

İŞKUR tarafından TEİAŞ'a bildirilen; talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı ilee öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek ve bu adaylar sözlü mülakata davet edilecektir.