TEİAŞ personel alımı başvuruları başlıyor

Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. (TEİAŞ) personel alımı duyurusunu yayımladı. Yayımlanan ilanda 101 sürekli işçi alımı yapılacağı belirtildi. Çeşitli illerde istihdam edilecek personelin 31'i elektrik teknikeri, 4'ü elektronik teknisyeni ve 66'sı elektrik teknisyeni olacak. İşçiler çeşitli illerde görev yapacak.

16-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında toplanacak TEİAŞ personel alımı başvuruları İŞKUR il müdürlüklerinden, İŞKUR internet sitesinden yapılacak. Adaylar 'iş arayan' linkine T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak başvuru yapabilecek. TEİAŞ işçi alımı sürecinde adaylarda aranacak şartlar İŞKUR iş ilanları üzerinden ve TEİAŞ'ın internet sitesinden ilan edilecek.

TEİAŞ başvuru şartları nelerdir?

TEİAŞ personel alımı başvuru şartlarında teknikerler ve teknisyenler için ayrı şartlar aranıyor. Bu şartlar şu şekilde belirlendi:

Teknikerler için;

İŞKUR'a başvuru yapan adaylardan;

- 2020 yılı KPSS P93 puan türünden altmış (60) ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, talep şartlarına uygun adaylar arasından, en yüksek KPSS puanından başlanmak üzere açık iş sayısının dört (4) katı aday;

- Öncelik hakkına sahip olarak başvuran adaylardan talep şartlarına uygun olanlar arasından, öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgenin tarihi esas alınarak ve eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı aday ayrı listeler hâlinde Şirketimize gönderilecek ve talep şartlarına uyan adayların tamamı sözlü sınava davet edilecektir.

Teknisyenler için;

İŞKUR'a başvuru yapan ve isimleri Şirketimize gönderilen adaylardan;

- Talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı ile

- Öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek ve bu adaylar sözlü sınava davet edilecektir.