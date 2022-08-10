TEİS: 57 eczacılık fakültesinin sadece 15’i standartlara uygun

ANKARA (DÜNYA) - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, plansız eczacılık fakültesi açıldığını, 57 eczacılık fakültesinin sadece 15’inde standartlara uygun sayıda akademik personel olduğunu söyledi. Nurten Saydan yaptığı yazılı açıklamada, eczacılık fakültesi mezunlarının işsizlik tehdidi altında olduğunu belirterek, 2023 itibariyle 9 bin fazla eczacı olacağı tahmini yapıldığını hatırlattı. Nurten Saydan, “Uluslararası standartlarda kaliteli eczacılık eğitiminin sağlanması ve toplum sağlığının etkin şekilde korunması ve geliştirilmesi için bu kontrolsüz gidişata dur denilmesi gerekiyor. Alt yapıdan ve akademik kadrodan yoksun eczacılık fakültelerinin öğrenci alımına izin verilmemeli ve eczacılık fakültelerine giriş için başarı sıralaması 50 bin ile sınırlı tutulmalıdır” dedi.

Kurulan eczacılık fakültesinde yeterli akademik personel, laboratuvar olmadığını vurgulayan Nurten Saydan, “Tam donanımlı bir eczacılık fakültesinde 100’ü aşkın akademik kadro varken, akredite olmayan eczacılık fakültelerinde bu sayı 10'u geçmiyor. Bu kadroların da hepsi eczacılık fakültesi çıkışlı değiller. Hatta bir devlet üniversitesinin eczacılık fakültesi 6 akademisyenden kurulmuş ve bunların içinde hiç eczacılık lisans çıkışlı akademisyen yok. 57 eczacılık fakültesinin sadece 29’unun dekanı eczacılık fakültesi mezunu” dedi.

Eczacılık eğitiminde temel bilgi teknolojisi, analitik kimya, organik kimya, eczacılık tarihi ve terminolojisi, temel eczacılık bilimleri, eczacılık mevzuatı, eczacılık ve temel tıp bilimleri, farmasötik hammaddeler, farmasötik kimya, farmasötik teknoloji, biyokimya, tıbbi ilkyardım, farmakoloji, eczacılık deontolojisi ve etik, farmakoloji uygulama gibi birçok alan dersinin yanı sıra; botanik, besin güvenliği ve analizi, parazitoloji, vitamin ve koenzimler ve antioksidanlar üzerine dersler alınması gerektiğini, bu eğitimleri verecek kadrolar yanında, laboratuvar altyapısının olmamasının büyük eksiklik olduğunu belirten Saydan, “Fakülte yeterli fiziki şartlara uygun değilse, yeterli öğretim kadrosu yoksa eczacılık öğrencileri yeterli eğitimi alamayacak ve mesleğinde başarılı olamayacaklar.” diye konuştu.

Yapılan mevzuat ile 3500 kişiye bir eczane düşecek şekilde planlama yapıldığını ve uygulamanın Eczane Yerleştirme Sistemi ile işletildiğini hatırlatan Nurten Saydan, TİTCK’nın her yıl eczane açılabilecek yerleri açıkladığını anlattı. Bu uygulamanın kapasite hakkında fikir verdiğini belirten Saydan, “Böyle bir durum da söz konusuyken ardı ardına eczacılık fakültesi açılmasının sebebi nedir? İşsiz eczacı ordusu oluşturmak mı? Bu kime yarar sağlayacak? Bundan hem devlet hem öğrenci hem de veliler zarar görecek. TEİS olarak beklentilerimiz; Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2023 yılında 9 bin fazla eczacı olacağı öngörüsünden hareketle; mesleğimizin geleceği ve işsiz eczacı ordusu oluşmaması için daha fazla eczacılık fakültesi açılmaması, kontenjanlardaki sayıların azaltılması, akademik kadrodan yoksun fakültelerin kapatılması öncelikli hedef olmalıdır" dedi.