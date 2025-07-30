Tek ayaklı leyleği havada yakaladı, itfaiye erinin refleksi leyleğin hayatını kurtardı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde verandadan düşen tek ayaklı leyleği havada yakalayan itfaiye eri refleksi ile dikkat çekti.

İlçe merkezinde Gaziosmanpaşa Camii’nin verandasında tek ayağı olmayan bir leylek gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Erbaa Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, cami verandasında mahsur kalan leyleği kurtarmak için merdivenle müdahale etti. Ancak leylek, alınmak istendiği sırada dengesini kaybederek verandadan düştü. O anlarda hızlı refleks gösteren bir itfaiye eri, düşen leyleği havada yakalayarak muhtemel bir yaralanmanın önüne geçti.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olay çevredekilerin takdirini topladı.

İlk müdahalesi Erbaa Belediyesi veteriner hekimleri tarafından yapılan leyleğin, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.