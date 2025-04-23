Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Sakarya, Düzce, Yalova, Kocaeli bugün okullar tatil mi, okul var mı?

6.2'lik İstanbul depremi vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Deprem, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Sakarya, Düzce, Yalova'da da hissedildi. İstanbul'da okullar 2 gün tatil olurken Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Sakarya, Düzce, Yalova'daki son durum merak ediliyor.

KOCAELİ, TEKİRDAĞ, BURSA, BALIKESİR, SAKARYA, DÜZCE VE YALOVA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Tekirdağ

Tekirdağ Valiliği, deprem nedeniyle 24 Nisan Perşembe günü kentteki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile kreşlerde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Öte yandan, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin de bu süre içerisinde herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacağı aktarılırdı. Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personelin izin kapsamı dışında olduğu ifade edildi.

Kocaeli

Kocaeli Valiliği ise sosyal medya hesabından, 24 Nisan Perşembe günü il genelinde tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Yalova

Yalova Valisi Hülya Kaya, deprem nedeniyle kentte eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.Vali Kaya, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Öğrenci ve velilerimizin kaygıları göz önünde bulundurularak resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 24.04.2025 Perşembe günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan; engelli personel, hamileler, 10 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve malul gaziler, herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın bir gün idari izinli sayılacaktır."

Bursa, Balıkesir, Sakarya, Düzce'deki okullar için henüz tatil duyurusu gelmedi. Bu akşam resmi bir açıklama bekleniyor.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okulların perşembe ve cuma tatil edildiğini duyurdu. Bakan Tekin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır. Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır.

İlgili diğer kurumlarımızla iş birliği içerisinde İstanbul’daki okullarımız için Perşembe ve Cuma gününü tatil etme kararı aldık. Tüm milletimize geçmiş olsun inşallah."