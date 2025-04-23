Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Sakarya, Düzce, Yalova yarın okullar tatil mi, okul var mı?

6.2'lik İstanbul depremi vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Deprem, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Sakarya, Düzce, Yalova'da da hissedildi. İstanbul'da okullar 2 gün tatil olurken Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Sakarya, Düzce, Yalova'daki son durum merak ediliyor.

TEKİRDAĞ, BURSA, BALIKESİR, SAKARYA, DÜZCE VE YALOVA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Sakarya, Düzce, Yalova'daki okullar için henüz tatil duyurusu gelmedi. Bu akşam resmi bir açıklama bekleniyor.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okulların perşembe ve cuma tatil edildiğini duyurdu. Bakan Tekin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır. Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır.

İlgili diğer kurumlarımızla iş birliği içerisinde İstanbul’daki okullarımız için Perşembe ve Cuma gününü tatil etme kararı aldık. Tüm milletimize geçmiş olsun inşallah."