Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçileri ek zam talebiyle eylem yaptı

DİSK Tekirdağ Şube Sekreteri Burak Ersin, tüm üyeler için ek zam talebinde bulunduklarını söyledi. Ersin, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçileri olarak asgari ücret seviyesindeki ücretlerle artık geçinemediklerini ifade ederek, "Bu hayat pahalılığı karşısında eriyip giden alım gücünün telafisini istiyoruz. Bu amaçla Türkiye'de sağduyu sahibi pek çok Belediye Başkanının yaptığı gibi sizden ek protokolle ara zam istiyoruz." diye konuştu.

Emeklerinin hakkını istediklerini vurgulayan Ersin, şunları kaydetti:

"Buradan Belediye Başkanımız Kadir Albayrak'a bir kez daha sesleniyoruz; bizlere gerçekçi, samimi ve günün şartlarına uygun bir ek zam teklifinizi derhal yapınız. Aksi halde bizlerin sesini duymaz, haklı feryadımıza kulaklarınızı tıkamaya devam ederseniz bu eylemlerimiz artarak devam edecektir. Önümüzdeki süreçte üyelerimizle birlikte alacağımız kararları kamuoyuyla paylaşacağız."

İşçiler, açıklamanın ardından dağıldı.