Tekirdağ-Hayrabolu Yolu Kandamış Kesimi düzenlenen törenle açıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ-Hayrabolu Yolu Kandamış Kesimi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, memlekete eserler kazandırmanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Vatandaşların hayatını kolaylaştıracak eserler kazandırmaktan daha şerefli bir vazife olamayacağını belirten Şentop, "Şehirler birbirine erişiyor, ekonomik hayat canlanıyor, herkes daha çok zamana kavuşuyor, devletle toplum arasındaki mesafe kalkıyor ve Türkiye'nin rekabet gücü yükseliyor" dedi.

Şentop, 13 Kasım Cuma günü Tekirdağ Şehir Hastanesinin açılışını yaptıklarını, 15 gün sonra bugün Hayrabolu Tekirdağ yolunun 1. etabını açmak için bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Dün olduğu gibi bugün de yolun medeniyet göstergesi olmaya devam ettiğini anlatan Şentop, bunun idrakinde olarak ülkenin dört bir tarafını otoyollar, duble yollar, köprüler, tüneller ve viyadüklerle donattıklarını söyledi.

"Demokratik siyasi istikrar, yatırımlar sayesinde sarsılmadan ülkemizin gücüne güç katıyor"

Sadece otoyol yapmadıklarını, demir yolu, hava yolu ve deniz yolu alanlarında da ciddi yatırımlar gerçekleştirdiklerine işaret eden Şentop, şu sözlerle devam etti:

"Hızlı trenden İstanbul Havalimanı'na kadar planlanan ve hayata geçirilen tüm yatırımlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gelecek vizyonu çerçevesinde Türkiye'yi hedeflerine, ideallerine taşıyor. Türkiye, şu kadar saldırıya rağmen dimdik ayaktaysa bu sayededir. Demokratik siyasi istikrar, bu yatırımlar sayesinde sarsılmadan ülkemizin gücüne güç katıyor. Türkiye'nin ekonomik büyümesine paralel olarak artan mal ve hizmet üretiminin dış pazarlara arzında ulaşım konusundaki altyapının ne kadar önemli olduğu ortadadır.

"Keza son dönemde dünyanın en önemli turizm ülkelerinden biri haline gelen ülkemizin, turistler tarafından tercih edilmesinin arka planında doğal ve tarihi güzelliklerinin yanında ulaşım alanında katettiği ciddi mesafenin etkisi olduğu, bizatihi turizm sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarımız tarafından ifade edilmektedir.

"Ülkemiz ziyaretçi turist sayısı baz alındığında 2019 yılı verilerine göre dünya 6'ncısıdır. Umarım COVID-19 salgını sona erdiğinde yaptığımız bu yatırımlar sayesinde daha üst sıralara tırmanacağız. Bundan hem ülkemiz hem de bölge halkımız olarak sizler faydalanacaksınız."

Şentop, tarihi mirastan aldıkları feyz ve stratejik kalkınma hedefleri doğrultusunda oluşturdukları vizyonla ulaşım alanındaki yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini vurguladı.

Bugün açılışını yaptıkları bu güzergahın, halen yapımı devam eden Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden İstanbul-İzmir Otoyolu ile birleşerek Kuzey ve Güney Marmara'yı Batı Anadolu'ya bağladığını anlatan Şentop, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kuzey Marmara Otoyolu ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü kullanıldığında Dilovası mevkisinden Bursa ve İzmir'e kesintisiz kavuşuyoruz. Hakeza bu otoyollar sayesinde Avrupa ve Asya arasındaki ulaşımın büyük ölçüde kolaylaşacağı herkesin malumudur. Bu etap başta olmak üzere ülkemizi bir insanın yaşam kaynağı olan kan damarları gibi saran otoyollarımız sayesinde Trakya'mızda yer alan sanayi bölgelerinde üretilen mal ve hizmetler, İstanbul'a ve Anadolu'ya hem kesintisiz hem de hızlıca ulaşacaktır. Otoyollar, ülkemizin ve bölgemizin kalkınmasında önemli rol oynayacaktır. Kuzey Marmara Otoyolu'nun iki ay önce açılan ve ülkemizin hizmetine sunulan Gebze- İzmit bölümüyle dünyanın en uzun 4 şeritli tünellerine artık biz sahibiz.

"Bu modern yol sayesinde seyahat süresi kısalacak, ekonomik kayıplar azaltılıp tasarruf sağlanacak, çevre ve gürültü kirliliği azalacaktır."

Karaismailoğlu: Tekirdağ ekonomisi İstanbul ekonomisini canlandırıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Tekirdağ-Hayrabolu Yolu Kandamış Kesimi Açılış Töreni'ne yaptığı konuşmada, "Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule (Edirne) arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya; yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya düşecek" dedi.

Karaismailoğlu, Trakya'nın Marmara ve Karadeniz'e açılan penceresi Tekirdağ'ın, sanayisiyle, ekonomisiyle, endüstrisiyle Trakya'nın en büyük ili olarak, İstanbul ile ülke ekonomisini canlandıran bir güce sahip olduğunu ifade etti.

Bu nedenle ulaşım açısından çok önemli bir noktada bulunan Tekirdağ'ın ulaşım ve iletişim altyapısına 18 yılda yaklaşık 6 milyar 862 milyon lira yatırım yaptıklarını anlatan Karaismailoğlu, "Şimdi de Hayrabolu-Tekirdağ Yolu'nun 1. Etabı'nı açmanın sevincini yaşıyoruz. Hayrabolu-Tekirdağ Yolu ile ülkemizin Avrupa'ya bağlantısını sağlayan uluslararası yol güzergahı üzerinde bulunan Tekirdağ'ın ulaşımı yüksek standartlı bir yol ağı ile sağlanacaktır. Hayrabolu-Tekirdağ Yolu, Hayrabolu'yu çevre yolu olarak geçen Alpullu-Malkara yolundaki Hayrabolu Köprülü Kavşağı'ndan başlayarak, Tekirdağ çevre yoluna bağlayacaktır" dedi.

"13 kilometrelik kesimin toplam maliyeti 166 milyon lira"

Karaismailoğlu, proje kapsamında 19 kavşak, 4 köprü ve 1 üstgeçit, 5 altgeçit ile 116 hidrolik sanat yapısı bulunduğunu dile getirdi.

Hayrabolu ilçesini Tekirdağ'a bağlayan 47 kilometre uzunluğundaki mevcut yolun 1,3 kilometre kısalarak 45,7 kilometreye düşeceğini anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"2x1 standardında, 7 metre genişliğindeki mevcut yol 2x2 şeritli BSK kaplamalı bölünmüş yol haline gelecektir. Bugün açılışını yaptığımız 1. Etap kapsamında 13 kilometre bölünmüş yol, 5 kavşak, 3 köprü ve 3 alt geçit tamamlanmıştır. Bu 13 kilometrelik kesimin toplam maliyeti 166 milyon liradır. Projenin tamamı bittiğinde Tekirdağ Limanı ile yöredeki sanayi bölgelerinin Kapıkule'ye ulaşımı kolaylaşacak, bölgedeki ticaret hacmi artacak ve Tekirdağ ili sosyo-ekonomik kazanımlar elde edecektir. Yol kullanıcılarına daha güvenli ulaşım imkanı tesis edilecektir. Bölgedeki seyahat süresi kısalacak, araçların çevreye bıraktıkları egzoz emisyonları azalacaktır. Ayrıca bakım-işletme giderlerinden tasarruf edilerek, akaryakıt ve amortisman giderlerindeki azalma ile ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır."

Karaismailoğlu, 2003 yılında Tekirdağ'da 86 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 266 kilometre daha yaparak 352 kilometreye çıkardıklarını belirterek, "2003'te yollarının 265 kilometresi BSK kaplamalı idi, 537 kilometreye yükselttik. Tekirdağ'ı İstanbul'a, Çanakkale'ye, Kırklareli'ne ve Edirne'ye bölünmüş yollar ile bağladık. Şu anda 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde olduğu Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu (Malkara-Çanakkale Otoyolu) dahil 8 karayolu projemiz de devam ediyor. Bu projelerden biri olan 101 kilometre uzunluğundaki Malkara Çanakkale Otoyolu, ülkemizin Avrupa yakasını Çanakkale üzerinden Kuzey Ege'ye bağlayacak olan oldukça önemli bir projedir. Sadece Tekirdağ'ın değil tüm Marmara Bölgesi ve ülkemiz açısından da büyük önem teşkil etmektedi" dedi.

Karaismailoğlu, Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Avrupa ve Trakya üzerinden, Ege ve İç Anadolu'nun batısına, Adana-Konya aksı ve Batı Akdeniz Bölgesi'ne yönelecek karayolu trafiği için İstanbul Boğazı geçişine yeni bir alternatif oluşturulacağını belirtti.

Tamamlanan İstanbul-İzmir Otoyolu ve yapımları devam eden Kuzey Marmara Otoyolu ve Malkara-Çanakkale Otoyolu projeleri ile Marmara Denizi'nin tamamının otoyollar ile çevrileceğini ve Marmara Otoyol Ringi projesinin hayata geçirileceğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Söz konusu üç projenin geçtiği güzergahlar Türkiye'nin hem yük hem de yolcu taşımacılığında trafik talebinin en yoğun olduğu ana karayolu koridorlarıdır. Türkiye'nin İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Tekirdağ gibi önemli sanayi ve ticaret merkezlerini yüksek standartlı, kesintisiz, güvenilir, emniyetli ve konforlu bir otoyol ile Avrupa, Ege ve Akdeniz bölgelerine ulaşımını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, Tekirdağ'daki toplam 198 kilometrelik demiryolu hattını da kapsayan İstanbul (Halkalı)- Pehlivanköy-Demirköprü ve Pehlivanköy-Hudut arasındaki mevcut demiryolunu yenilediklerinin altını çizdi.

"Halkalı-Kapıkule (Edirne) arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşecek"

31 kilometre uzunluğundaki Tekirdağ-Muratlı arası 2. hat yapımı ve Tekirdağ-Muratlı Sinyalizasyon ve Elektrifikasyon Projesi'ni de tamamladıklarını anlatan Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizin demiryollarında tam anlamıyla bir köprü olmasını sağlayacak Asya-Avrupa koridorunun ilk parçası olan Halkalı-Kapıkule demiryolu projesini de başlattık. 8 milyar proje bedeli ile 229 kilometre uzunluğunda hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapacak hızlı demiryolu hattı inşa edilecek. Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule (Edirne) arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya düşecek. Mevcut hat kapasitesi 4 kat artırılacak. Proje 153 kilometre Çerkezköy-Kapıkule ve 76 kilometre Halkalı-Çerkezköy olmak üzere iki kesimden oluşuyor. 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminde yüzde 25 fiziki ilerleme kaydettik. 2. kesimde yapım ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor. Bu projenin 44 kilometresi Tekirdağ'dan geçiyor ve bu proje kapsamında Çerkezköy'de yeni yolcu istasyonu ve yeni yük istasyonları kurulacak. Tekirdağ-Çerkezköy Lojistik Merkezi projemiz de Halkalı-Kapıkule arasındaki hızlı demiryolu projesine yakın konumda yer almaktadır."

Karaismailoğlu, hem kendi denizlerinde hem de bulunduğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de deniz güvenliğini sağlayan Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi'ni Tekirdağ'da kurduklarını dile getirdi.

Ardından kullandığı makam aracıyla Şentop ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yolda test sürüşü yaptı.