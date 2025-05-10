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Tekirdağ kıyılarında görüntülendi! Vatandaş hemen telefona sarıldı

Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında nadir görülen bir su samuru, denizde yüzerken görüntülendi.

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Tekirdağ kıyılarında görüntülendi! Vatandaş hemen telefona sarıldı
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Tekirdağ'da sahil kıyısında yürüyüş yapan bir vatandaş, Marmara Denizi'nde kıyıya oldukça yakın bir noktada yüzen bir su samurunu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, su yüzeyinde süzülen ve zaman zaman dalarak ilerleyen su samurunun çevresini dikkatlice incelediği görüldü.

Bir süre denizde ilerleyen su samuru daha sonra gözden kaybolarak açık sulara doğru yöneldi.

Doğal yaşam açısından önemli bir tür olan su samurlarının Tekirdağ kıyılarında nadiren görülmesi, çevre sakinlerinin ilgisini çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA