Tekirdağ Limanı özelleştirilecek
Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Tekirdağ Limanı, 36 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilecek.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, özelleştirme ihalesi, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık usulü" ile gerçekleştirilecek.
İhale komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek.
İhale için son teklif verme tarihi 20 Aralık 2017 olarak belirlendi.
Kaynak: AA