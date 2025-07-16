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Tekirdağ Şarköy'de başlayıp Çanakkale'ye ulaşan yangın yeniden alevlendi!

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde başlayan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi sınırlarına ulaşan yangın, sabahın erken saatlerinde durgunlaşmasının ardından rüzgarın etkisiyle tekrar parladı. Yangına müdahaleler sürüyor.

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Tekirdağ Şarköy'de başlayıp Çanakkale'ye ulaşan yangın yeniden alevlendi!
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle dün gece saatlerinde Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi sınırlarına ulaştı. Sabahın erken saatlerinde durgunlaşan yangın rüzgarın da etkisiyle tekrar parladı.

Tekirdağ Şarköy'de başlayıp Çanakkale'ye ulaşan yangın yeniden alevlendi! - Resim : 1

Tekirdağ Şarköy ilçesi Kocaali mevkiinde çıkan orman yangını kısa sürede tarım arazilerine ve yerleşim yerlerine sıçradı.

Yangına havadan 15 uçak, 19 helikopter, karadan ise 76 arazöz, 4 iş makinesi, 509 personel ile müdahale ediliyor.

Tekirdağ Şarköy'de başlayıp Çanakkale'ye ulaşan yangın yeniden alevlendi! - Resim : 2

Yangın, rüzgarın da etkisiyle dün gece saatlerinde Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi sınırlarına ulaştı. Sabahın erken saatlerinde durgunlaşan yangın rüzgarın da etkisiyle tekrar parladı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yangın büyümeye devam ediyor.

Tekirdağ Şarköy'de başlayıp Çanakkale'ye ulaşan yangın yeniden alevlendi! - Resim : 3

Çevrede tarla sahibi olan vatandaşlar ise tedbir amaçlı olarak tarlalarının kenarlarına boşluk bariyerleri oluşturarak yangının tarlalarına ulaşmasını engellemeye çalışıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA