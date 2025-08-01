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Tekirdağ Şarköy'de yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde henüz belirlenmeyen bir nedenle makilik alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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Tekirdağ Şarköy'de yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Uçmakdere mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle makilik alanda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 1 yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibiyle müdahale sürüyor.

Tekirdağ Şarköy'de yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor - Resim : 1

Ekipler, sarp arazi yapısı nedeniyle karadan müdahalenin güçlükle sürdüğü yangının çevredeki ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Tekirdağ Şarköy'de yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor - Resim : 2

Bölgedeki rüzgârın da müdahaleyi zaman zaman zorlaştırdığı yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA