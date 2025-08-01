Tekirdağ Şarköy'de yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Uçmakdere mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle makilik alanda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 1 yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibiyle müdahale sürüyor.

Ekipler, sarp arazi yapısı nedeniyle karadan müdahalenin güçlükle sürdüğü yangının çevredeki ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Bölgedeki rüzgârın da müdahaleyi zaman zaman zorlaştırdığı yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.