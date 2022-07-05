Tekirdağ'da 130 dönüm arazi kül oldu

Muratlı’nın İnanlı Mahallesi'nde İnanlı merasında saat 14.10 sıralarında iş makinesinden çıkan kıvılcım nedeniyle başlayan yangın, 40 dönüm civarı buğday ekili olmak üzere toplam 130 dönüm alana sıçradı.



Yangına hızla müdahale eden itfaiye ekiplerine, kırsal mahalle sakinleri ve jandarma da yardım etti. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yangında toplamda 130 dönüm arazi yandı.