Tekirdağ'da 2 işçi servisi çarpıştı! 20'ye yakın yaralı var...
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 2 işçi servisinin çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı. Yaralılar, Çerkezköy ve Çorlu'daki hastanelere kaldırıldı.
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi yönünden Veliköy istikametine seyreden K.B. yönetimindeki 59 S 2100 plakalı servis minibüsü ile karşı yönden gelen C.A. idaresindeki 59 AHA 513 plakalı işçi servisi çarpıştı.
Olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bariyerlere çarparak durabilen iki araçtaki 18 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çerkezköy ve Çorlu'daki hastanelere kaldırıldı.