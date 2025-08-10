Tekirdağ'da 50 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde tekstil fabrikasında çalışan 50 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir kumaş fabrikasında çalışan 50 işçi, akşam yemeğinden sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Çorlu ve Çerkezköy devlet hastanelerine sevk edildi.
İşçilerde gıda kaynaklı olabileceği düşünülen zehirlenme belirtileri gözlemlendi.
Olayla ilgili sağlık ekipleri ve iş yeri yetkilileri inceleme başlattı.
İşçilerin sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.