Tekirdağ'da 7 büyüklüğünde deprem bekleniyor: Şehir bu depreme hazır değil

Son dönemlerde birbiri ardına gerçekleşen depremler korku ve paniğe neden olurken, uzman isim pek dillendirilmeyen bir noktaya dikkat çekti. Uzun zamandır beklenen büyük Marmara depremi nedeniyle herkes İstanbul'a yoğunlaşırken, bir tehdit de Tekirdağ'dan geldi. İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik, yıllar önce gerçekleşen Şarköy depremini hatırlatarak, Tekirdağ'da 7'nin üzerinde deprem beklendiğini söyledi.

Tekirdağ'da 7 büyüklüğünde deprem bekleniyor

“Tekirdağ deyince 'aman' diyorum, aman dikkat" diyen Çelik, Şarköy'de 1912'de büyük bir deprem olduğunu, şimdi Marmara Denizi'nde Tekirdağ'a çok yakın bir fay hattında 7'nin üzerinde deprem beklediklerini açıkladı. Tekirdağ'ı uyaran Çelik, "Yapı stoğu bu depreme hazır değil” dedi.

İstanbul da tehlikede

Çelik, Türkiye genelinde yapı stoğunun depreme hazır olmadığına işaret ederken İstanbul'un da bu tehlikenin içinde olduğunu söyledi. Hükümetin dönüşüm için çabaladığını ancak bunun yeterli olmadığını belirten Çelik, deprem sorununun çözülemeyen tek boyutunun 'Finansal boyutu' olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'taki tabloyu işaret etti

Beklenen depremin Tekirdağ'ı çok fazla etkileyeceğini belirten Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik, "1912'lerde bir deprem var biliyorsunuz Şarköy civarında. Ondan bu yana yedinin üzerinde size çok yakın bir fayda, Marmara Denizi'nde ve devamında olacak bir deprem Tekirdağ'ı çok fazla etkileyecek. Yapı stoğu buna hazır değil. Bakın Kahramanmaraş'taki, Adıyaman'daki, Gaziantep'teki yapı stoku neyse aslında Türkiye'deki yapı teknolojileri birbirine çok yakın. Şehircilik anlamında farklı olsa da birbirine benzer tarafları var. Dolayısıyla benzer tablo sadece burada değil, Bursa'da öyle, İzmir'de öyle. Yaşamak çok mümkün. İstanbul deniyor, İstanbul'da 7.3 veya 7.5 depreme hiçbir zaman sıfır noktasında değiliz ama hazır olmayan bir stok var. Bunda da devlet yapacağını zaten kendi imkanlarıyla yapıyor da ne yazık ki konutlarda büyük sıkıntı var" diye konuştu.