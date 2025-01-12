Tekirdağ'da aile faciası: Eşini ve 8 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir villada, henüz isimleri öğrenilemeyen anne ve kızı ölü, baba ise ağır yaralı bulundu. İlk belirlemelere göre, babanın eşi ve çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihara teşebbüs ettiği ifade edildi.
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde ihbar üzerine villaya giden jandarma ve sağlık ekipleri, evde kız çocuğu ve annenin cesedi ile karşılaşırken baba ise ağır yaralı halde bulundu.
İddiaya göre, ağır yaralı şahsın eşini ve çocuğunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğu düşünülüyor.