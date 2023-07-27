Tekirdağ'da baraj doluluğu kritik seviyede: Tasarruf çağrısı geldi

Süleymanpaşa ilçesine içme suyu sağlayan Naip Barajı'nda geçen yıl aynı dönemde yüzde 45 olan doluluk oranı yüzde 19'a düştü.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Turhan Toprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle kentte yoğun su tüketimi yaşandığını söyledi.

Aşırı su tüketiminin "su kıtlığına" yol açtığını ifade eden Toprak, "Yer altı ve yer üstü su kaynaklarımızda azalma yaşanmaktadır. İlimizde nüfus yoğun ama su rezervimiz az durumdadır. Sanayi kuruluşlarının sayısı da son 10 yılda 2 kat artmış durumdadır. Sanayinin artması nüfusu da artırması su kaynaklarını olumsuz etkileyen faktörler oluyor." dedi.

Tasarruf çağrısı

Toprak, bilinçsiz su tüketiminin önüne geçmek için vatandaşlara sürekli uyarılarda bulunduklarını aktararak, herkesin su tasarrufu konusunda duyarlı olması gerektiğini dile getirdi.

Su kaynaklarının kuraklık nedeniyle azalmaya devam ettiğini belirten Toprak, şunları kaydetti:

"Naip Barajı'nda suyun azalmasıyla beraber 2022 yılında bu dönemde doluluk oranı yüzde 45 iken şu anda su seviyesi yüzde 19'lara düştü. Dolayısıyla alabildiğimiz su miktarı azalmış durumda. Saniyede 300 litre su almamız gerekirken şu anda 190 litre su alabiliyoruz. 2018'den bugüne Naip Barajı sürekli azalma eğiliminde.

2021 yılında doluluk oranı yüzde 56 iken, 2022'de yüzde 45, bu yılda şu an itibarıyla yüzde 19'da. Gelecek yılda aynı şekilde devam ederse seviye daha aşağılara iner ve kullanılamaz duruma gelecek. O zaman tamamen yer altı sularına kanalize olacağız."

'Yeraltı suları aşağı çekiliyor'

Bölgede her yıl yeraltı sularının 2 metre aşağı düştüğünü belirten Toprak, su sevilerinin aşağı düşmesinin suyun kalitesini de olumsuz etkilediğini aktardı.

Toprak, 15-20 yıl önce kuyularda 70-80 metrelerde su alınabildiğini dile getirerek, "Şu an 350-400 metrelik kuyular açıyoruz. 180 metrelerden su almaya başladık. Bu her geçen yıl daha da aşağı düşmekte. Su rezervleri aşağı inmekle birlikte kuyulardan ağır metal gelmeye başlıyor. Bu durumda arıtma ihtiyacını ortaya çıkarıyor." diye konuştu.

'Suyumuzu şimdiden korumak lazım'

Bahçe sulamalarının ve tarımsal sulamalarının şebeke sularından yapılmasının su sıkıntısına neden olduğunu dile getiren Toprak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız daha duyarlı olmalı, dönem tasarruf dönemi. Zaman bahçe ve tarla sulama dönemi değildir. Hayvanlarımız ve insanlar ileri ki süreçlerde su bulamayacak duruma gelecek. Suyumuzu şimdiden korumak lazım. Barajları ve yeraltı sularını az kullanmak lazım. Ağustos ayının 15'ine kadar bu süreci atlatabilirsek su kesintisi yapmadan dönemi geçiririz.

Çok sıkıntıya girersek Saray ve Süleymanpaşa ilçelerinde su kesintilerine gitmek sorunda kalabiliriz. Vatandaşlarımız bahçe sulama, araba, halı yıkama gibi durumlara son vermelerini ve sadece zorunlu ihtiyaçları için su kullanmalarını istiyoruz. Bu şartlarda bu yazı da atlatabiliriz. Gelecek yazlarda yeni su kaynakları için yatırım yapmamız gerekiyor."