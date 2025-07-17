Tekirdağ'da başlayıp Çanakkale'ye yayılmıştı! Orman yangını kontrol altına alındı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde başlayıp Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine kadar yayılan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Şenköy Mahallesi yakınlarında orman dışı bir bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevler rüzgârın da etkisiyle yayılarak Gelibolu'ya bağlı Kavakköy beldesi kırsalına kadar ulaştı.

Geniş bir alanda etkili olan yangına, ekipler hem havadan hem karadan yoğun şekilde müdahale etti.

İnceleme ve tarama faaliyetleri devam ediyor

Kontrol altına alınan bölgede şu anda soğutma çalışmaları yürütülürken, ekiplerin yanan sahalardaki inceleme ve tarama faaliyetleri sürüyor.