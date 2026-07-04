Tekirdağ'da bir apartmanda patlama: 1 kişi hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartmanın 6. katında doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın etkisiyle daire ve binanın dış cephesinde hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme sürüyor.
Hıdırağa Mahallesi Borsa Meydanı’nda bulunan 6 katlı bir apartmanın 6. katında, doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Patlama sırasında binanın 6. katından düşen 1 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Patlamanın etkisiyle dairenin yanı sıra binanın dış cephesinde de hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.