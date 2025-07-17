Tekirdağ'da çıkan yangın sürüyor: Kısmen kontrol altına alındı
Tekirdağ'da 15 Temmuz'da tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi İstiklal Mahallesi'nde 15 Temmuz Salı günü tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangınla mücadelede 42 saat geride kaldı.
15 söndürme uçağı, 19 söndürme helikopteri, 500'e yakın kara aracı ve 1181 personelle müdahale edilen yangın kısmen kontrol altına alındı.
Bölgede çalışmalar sürüyor
Arazöz, itfaiye araçları ve su tankerleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Bölgede rüzgarın etkisini kaybetmesiyle duman yoğunluğunun azaldığı kaydedildi.
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey bölgede AFAD'ın Mobil Koordinasyon Merkezi'nden çalışmaları yönetiyor.