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Tekirdağ'da çıkan yangın sürüyor: Kısmen kontrol altına alındı

Tekirdağ'da 15 Temmuz'da tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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Tekirdağ'da çıkan yangın sürüyor: Kısmen kontrol altına alındı
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi İstiklal Mahallesi'nde 15 Temmuz Salı günü tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangınla mücadelede 42 saat geride kaldı.

15 söndürme uçağı, 19 söndürme helikopteri, 500'e yakın kara aracı ve 1181 personelle müdahale edilen yangın kısmen kontrol altına alındı.

Tekirdağ'da çıkan yangın sürüyor: Kısmen kontrol altına alındı - Resim : 1

Bölgede çalışmalar sürüyor

Arazöz, itfaiye araçları ve su tankerleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede rüzgarın etkisini kaybetmesiyle duman yoğunluğunun azaldığı kaydedildi.

Tekirdağ'da çıkan yangın sürüyor: Kısmen kontrol altına alındı - Resim : 2

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey bölgede AFAD'ın Mobil Koordinasyon Merkezi'nden çalışmaları yönetiyor.

Tekirdağ'da çıkan yangın sürüyor: Kısmen kontrol altına alındı - Resim : 3

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA