Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebek hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde cinsel istismara ve şiddete uğradığı belirlenen 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın geçmişi

Olay, 8 Eylül’de Sıla Yeniçeri’nin annesi B.Y.’nin kızını, "uyanmadığı" gerekçesiyle Malkara Devlet Hastanesi’ne götürmesiyle ortaya çıktı. Yapılan muayenede bebeğin beyin kanaması geçirdiği ve cinsel istismar şüphesi olduğu tespit edilerek, acilen Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edildi ve durum polise bildirildi.

Soruşturma ve tutuklama

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), B.Y’nin birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu dehşet olaydan etkilenen 5 yaşındaki A.Y. ise devlet korumasına alındı.

Kamuoyunda büyük tepki yarattı

Minik Sıla’nın yaşadıkları ve ardından gelen acı haber, sadece Tekirdağ’da değil, tüm Türkiye’de derin üzüntü ve öfkeye neden oldu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay, çocuk istismarı ve aile içi şiddet konusundaki eksikliklerin tekrar gündeme gelmesine sebep oldu.

Halkın olaya gösterdiği tepki sonrası sosyal medya üzerinden #SılaİçinAdalet etiketiyle çok sayıda paylaşım yapıldı. Çocuk hakları savunucuları, adaletin tecelli etmesi ve bu tür olayların bir daha yaşanmaması için kapsamlı önlemler alınması çağrısında bulundu.