Tekirdağ'da işlenen cinayetin zanlıları Bursa'da yakalandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde işlenen bir cinayete karıştıkları belirlenen 5 şüpheli, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yakalandı.

Cinayetle ilgili yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu 5 şüphelinin araçla Orhangazi ilçesine geldiği tespit edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, araç durdurularak içindeki Z.U, H.U, E.C, R.C. ve S.D. gözaltına alındı.

Şüpheliler, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

