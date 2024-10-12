Tekirdağ'da kongreden dönen doktorlar kaza geçirdi! İki hekim yaşamını yitirdi
Tekirdağ'da cipin istinat duvarına çarpması sonucu iki kişi öldü, iki kişi yaralandı. Kazada Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Nilda Turgut ve Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli Uzman Dr. Emel Ersöz hayatını kaybetti. Turgut'un Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Nöroloji Anabilim dalı Başkanı olduğu öğrenildi.
L.K. idaresindeki 22 ADU 345 plakalı cip, Kumbağ Mahallesi'nde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.
Kazada Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Nilda Turgut ve Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli Uzman Dr. Emel Ersöz hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü L.K. ile araçta bulunan A.A.G, sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Doktorların Tekidağ'da düzenlenen Balkan Nöroloji Kongresi'nden döndüğü öğrenildi.