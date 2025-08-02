Tekirdağ’da kontrol altına alınan yangında soğutma işlemleri sürüyor
Tekirdağ Şarköy ilçesinde meydana gelen orman yangını ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dün öğle saatlerinde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'nde başlayan orman yangınına, hem havadan hem karadan müdahale edildi. Yangın, çevre illerden gelen destek ekiplerinin de katkısıyla gece saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ederken, vatandaşlar yangın sahasına yaklaşmamaları konusunda uyarıldı.
Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.