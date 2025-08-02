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Tekirdağ’da kontrol altına alınan yangında soğutma işlemleri sürüyor

Tekirdağ Şarköy ilçesinde meydana gelen orman yangını ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Tekirdağ’da kontrol altına alınan yangında soğutma işlemleri sürüyor
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Dün öğle saatlerinde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'nde başlayan orman yangınına, hem havadan hem karadan müdahale edildi. Yangın, çevre illerden gelen destek ekiplerinin de katkısıyla gece saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tekirdağ’da kontrol altına alınan yangında soğutma işlemleri sürüyor - Resim : 1

Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ederken, vatandaşlar yangın sahasına yaklaşmamaları konusunda uyarıldı.

Tekirdağ’da kontrol altına alınan yangında soğutma işlemleri sürüyor - Resim : 2

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Tekirdağ Şarköy'de yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyorTekirdağ Şarköy'de yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyorGündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA