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Tekirdağ'da kuvvetli esen poyraz şilep trafiğini durdurdu

Tekirdağ'da hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker açığa demirledi. Balıkçıların ava çıkmasını da engelleyen havanın etkili olduğu Çorlu Havaalanı'ndaki özel eğitim uçuşları da iptal edildi.

AA
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Kuvvetli esen poyraz nedeniyle rotasında ilerleme konusunda sıkıntı yaşayan yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi. Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte poyrazın iki gün boyunca etkili olması bekleniyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu yaptığı açıklamada, balıkçıların şiddetli rüzgar sebebiyle denize açılamadığını belirtti.

Çorlu Havaalanı'ndaki özel eğitim uçuşları da hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

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