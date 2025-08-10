Tekirdağ'da LPG'li otomobil alev aldı, yangın tarlaya sıçradı

Tekirdağ-Malkara kara yolunda seyir halindeki LPG'li bir otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı.

Kınıklar Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, Tekirdağ'dan Malkara istikametine giden ve plakası öğrenilemeyen araç kısa sürede tamamen alevlere teslim oldu.

Yangın, aracın yanında bulunan buğday tarlasına da sıçrayarak büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, hem araçta hem de tarlada çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.